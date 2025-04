Moradores flagram pato preso em fiação elétrica em Belo Horizonte

Um pato ficou preso na rede elétrica em um cruzamento no bairro Cidade Nova, na região Nordeste de BH. Moradores do prédio próximo flagraram a cena e acionaram o Corpo de Bombeiros para resgatar o animal. Como a situação não era urgente e havia outras chamadas prioritárias, os bombeiros não puderam atender imediatamente. Após várias horas, técnicos da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) chegaram com uma escada para retirar o pato; no entanto, o animal voou por conta própria antes de ser pego.



