Moradores interditam rua com crateras no bairro Maria Gertrudes, em BH Chuvas intensas e o tráfego de veículos pesados causaram a abertura de duas grandes crateras no local

Balanço Geral MG|Do R7 04/11/2024 - 18h53 (Atualizado em 04/11/2024 - 18h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share