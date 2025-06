Moradores pedem reforço de sinalização de trânsito após acidente na Grande BH

Moradores do bairro Maria Helena, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, relatam problemas com a falta de sinalização na região. Um motociclista ficou ferido após um acidente envolvendo um carro. Testemunhas afirmam que o motorista não viu o condutor da moto ao fazer uma conversão. Os moradores pedem melhorias na sinalização e destacam que acidentes têm se tornado frequentes na área.



