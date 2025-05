Moradores pedem soluções para poste com risco de queda há mais de um ano em BH

Moradores e comerciantes do bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de BH, protestam contra um poste danificado há quase um ano na região. Danificado por uma van dos Correios em maio do ano passado, o poste permanece com concreto quebrado e sustentado por madeira. A vizinhança teme que estrutura possa causar graves acidentes. A prefeitura prometeu vistoria, mas o risco permanece, causando temor entre os residentes.



