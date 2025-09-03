Moradores podem retirar medicamentos gratuitos nos centros de saúde de BH

Nem todo mundo sabe, mas os 153 centros de saúde de Belo Horizonte oferecem medicamentos gratuitos. Para retirar, basta apresentar receita médica, do SUS ou da rede particular, junto com documento de identificação.



Além dos postos, há opções como a Farmácia Popular, em drogarias credenciadas, e a Farmácia de Minas, que fornece medicamentos para doenças raras, crônicas e de alto custo. Segundo a prefeitura, todos os remédios passam por rigorosos critérios de aquisição e armazenamento.



