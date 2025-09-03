Logo R7.com
Moradores temem queda de árvore de 22 metros e aguardam cinco meses pelo corte em BH

Prefeitura autorizou corte em abril, mas serviço ainda não foi realizado por causa da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais)

Balanço Geral MG|Do R7

Uma árvore de grande porte preocupa moradores do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles afirmam que o risco de queda é iminente e que já isolaram a área por conta própria.

Em fevereiro, um dos galhos caiu e danificou um carro estacionado. Desde abril, a prefeitura autorizou a retirada da árvore, mas o trabalho não foi executado. Segundo o protocolo, o serviço depende do desligamento da rede elétrica pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).

