Moradores temem queda de árvore de 22 metros e aguardam cinco meses pelo corte em BH
Prefeitura autorizou corte em abril, mas serviço ainda não foi realizado por causa da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais)
Uma árvore de grande porte preocupa moradores do bairro Santa Amélia, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles afirmam que o risco de queda é iminente e que já isolaram a área por conta própria.
Em fevereiro, um dos galhos caiu e danificou um carro estacionado. Desde abril, a prefeitura autorizou a retirada da árvore, mas o trabalho não foi executado. Segundo o protocolo, o serviço depende do desligamento da rede elétrica pela Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).
