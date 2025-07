Moradores transformam áreas degradadas em hortas para melhorar segurança em bairro de BH

Moradores do bairro Luxemburgo, na região Centro-sul de Belo Horizonte, tomaram a iniciativa de adotar terrenos abandonados para mitigar a violência local. A prefeitura planeja revitalizar outros dois lotes na região, uma área conhecida por sua insegurança. Apesar das melhorias, os furtos ainda preocupam, com um aumento de crimes registrado este ano na região. Para enfrentar isso, a associação de moradores implementou um sistema de câmeras integradas ao Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte, com o objetivo de reforçar a segurança com a colaboração da comunidade.



