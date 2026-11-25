Moradores transformaram uma cratera no meio da rua em um jardim em Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apesar da vegetação, o problema dificulta o trânsito, provoca mau cheiro e prejudica a rotina da comunidade.



O buraco surgiu em 2019, quando os próprios moradores utilizaram galhos de árvores para sinalizar o local. Em 2024, a vegetação começou a crescer ao redor da cratera, que, neste ano, ganhou a aparência de um jardim. Nesta quarta-feira (25), os moradores chegaram a realizar a poda das plantas para manter a sinalização visível aos motoristas.



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