Motoboy é assaltado durante entrega e fica sem moto e celular em BH

Um motoboy foi vítima de um assalto na avenida Raja Gabaglia, no bairro Estoril, na região Oeste de Belo Horizonte, e está há dez dias sem conseguir trabalhar. O crime aconteceu por volta de 1h da manhã, quando ele parou para conferir as entregas do dia. Dois criminosos em uma moto o abordaram; o garupa, armado, desceu e anunciou o assalto. Além da moto, avaliada em R$ 14 mil, os bandidos também levaram o celular. O entregador contou que foi ameaçado de morte caso não entregasse o aparelho. Ele agora pede ajuda da população para localizar o veículo.



