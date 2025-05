Motoboy é assaltado e tem moto levada durante entrega de pizza em Belo Horizonte

Um motoboy foi assaltado por um suspeito armado enquanto fazia uma entrega de pizza no bairro Castelo, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem levou a moto e o celular da vítima. O entregador relatou o medo que sentiu ao ter a arma apontada para o rosto. Após o roubo, ele alertou seu patrão e divulgou o ocorrido em grupos de mensagens. A moto foi recuperada pela polícia mas o motoboy ainda sente medo de continuar na profissão devido ao trauma do assalto.



