Motoboy relata momentos de tensão ao ser arrastado por ônibus em Betim (MG)

Um entregador foi arrastado por um ônibus após realizar uma ultrapassagem no Bairro Novo Horizonte, em Betim, na região Metropolitana de Belo Horizonte. Elvécio Valadares, motoboy há dez anos, estava fazendo uma entrega quando o acidente aconteceu.



"Foi assustador. Tomei um susto na hora que só Deus", lembra Elvécio. O entregador contou que ultrapassou o ônibus no local permitido, mas, de repente, sua moto ficou grudada no veículo.



"Eu não vi nada, só vi o choque. Quando percebi, minha moto estava presa no ônibus", relata, emocionado. Segundo Elvécio, ele foi arrastado por mais de dez metros e pediu a Deus para ser jogado no chão, temendo que o ônibus passasse por cima dele.



Elvécio tinha a moto há 18 anos. Apesar do susto e dos danos, ele segue realizando suas entregas com a moto danificada. "Tem que trabalhar, não tem jeito", contou.



O motociclista acredita que foi vítima de uma tentativa de homicídio, mas garante que não houve nenhuma discussão entre eles antes do ocorrido. Após o acidente, o motoboy registrou um boletim de ocorrência e relatou que o motorista entrou em contato três dias depois.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.