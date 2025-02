Motociclista de aplicativo causa acidente ao avançar sinal vermelho em BH

Um motociclista de aplicativo é suspeito de provocar um acidente grave na manhã deste sábado, na rua Monte Santo, esquina com a Avenida Pedro II, no bairro Carlos Prates, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ele teria avançado um sinal vermelho e atingido duas outras motos.



Segundo a Guarda Civil Municipal, o piloto confessou ter ultrapassado o sinal vermelho. Como resultado da colisão, duas passageiras sofreram ferimentos mais graves e foram levadas para o Hospital Odilon Behrens, com o piloto da moto de aplicativo.



O terceiro motociclista envolvido no acidente estava sozinho e também precisou ser socorrido. O teste do bafômetro realizado no motociclista que provocou o acidente deu negativo.