Motociclista mata a tiros dois homens em mesa de bar em Santa Luzia (MG)

Dois homens, de 39 e 41 anos, foram assassinados a tiros enquanto bebiam com amigos em um bar no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Grande BH. Segundo a PM, os disparos foram feitos pelo garupa de uma moto que parou em frente ao local. Um dos alvos morreu ainda sentado à mesa, com nove tiros; o outro chegou a ser levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mas não resistiu. Testemunhas disseram que, após o crime, um homem fugiu levando o carro de uma das vítimas. Familiares relataram ameaças recentes, e a principal suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso até o momento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!