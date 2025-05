Motociclista morre atropelado após cair de moto em área que passa por obras de recapeamento em BH

Um homem, de 52 anos, morreu ao ser atropelado após cair de sua moto em um trecho em obras de recapeamento, na madrugada desta terça-feira (20), na MG 424, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o motociclista perdeu o controle ao passar por fissuras no asfalto que passa por obras de recapeamento. Ao tentar recuperar sua mochila que caiu na pista durante o acidente, o homem foi atropelado por um carro. O motorista do veículo afirmou não ter tido tempo de desviar. Moradores denunciam a falta de sinalização na obra, que tem causado frequentes acidentes na rodovia.



