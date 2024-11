Motociclista perde controle da direção, cai e garupa morre ao ser atingida por carreta em MG

Na manhã desta segunda-feira (14), uma mulher que usava serviço de moto por aplicativo morreu em um acidente em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava na garupa da moto, que caiu na faixa central da BR-040 antes de ser atingida pelas rodas traseiras da carreta, que trafegava pelo meio da pista. Segundo testemunhas, o piloto, que carregava um capacete no braço esquerdo, perdeu o controle da direção ao tentar uma ultrapassagem no corredor.



Veja a reportagem completa no vídeo acima