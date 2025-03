Motociclista tenta fugir de blitz, é perseguido e acaba preso em Vespasiano (MG)

Um motociclista foi preso ao tentar fugir de uma blitz na rodovia MG-010, na cidade de Vespasiano, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar, o homem teria avistado a fiscalização e fugido do local pela contramão da via. A moto foi perseguida até que o homem fosse parado pelos militares. Ainda de acordo com a polícia, a motocicleta estaria com o licenciamento irregular.