Motociclistas são flagrados trafegando em calçada na avenida Cristiano Machado, em BH

Na Avenida Cristiano Machado, em Belo Horizonte, motociclistas têm utilizado calçadas para escapar de congestionamentos, desrespeitando leis de trânsito e colocando pedestres em risco. As infrações, capturadas por câmeras e relatadas por pedestres, podem resultar em multas de até R$ 880,41 e 7 pontos na carteira. Uma especialista em trânsito alerta para os perigos dessa prática, afirmando que campanhas educativas são essenciais, mas que a fiscalização precisa ser intensificada. A Guarda Municipal ainda não comentou sobre as ações preventivas ou punitivas no local.



