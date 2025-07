Motociclistas usam passarelas para cortar caminho e colocam pedestres em risco em BH

Motociclistas têm usado passarelas no Anel Rodoviário de Belo Horizonte para cortar caminho e escapar do trânsito. A prática coloca pedestres em risco e é considerada infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. A multa para quem for pego pode chegar a R$ 880. Se houver colisão com algum pedestre, o caso pode ser tratado como crime de trânsito por lesão corporal. Moradores relatam que já acionaram a polícia várias vezes, mas a situação persiste.



