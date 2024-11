Motorista abandona carro após acidente e câmeras flagram toda ação em BH

Um homem se envolveu em um acidente na principal avenida do bairro Santa Mônica, nesta quarta-feira (13), na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. Após a colisão, o motorista fugiu e abandonou o carro no local. A polícia recolheu o veículo, que foi levado para um pátio de apreensões. Um inquérito será aberto para investigar as circunstâncias do acidente e o abandono do carro. Veja a reportagem completa no vídeo acima.