Um motorista de aplicativo acusado de não entregar um kit churrasco destinado ao aniversário de um menino de 7 anos apresentou sua versão após a repercussão do caso. Jaci afirma que entregou a encomenda a duas mulheres que se aproximaram do veículo, acreditando que eram as destinatárias.



A carne, avaliada em aproximadamente R$ 200, seria usada na comemoração do aniversário da crinça, mas a festa acabou não sendo realizada. A mãe registrou um boletim de ocorrência e apresentou uma reclamação à Uber. Agora, a mãe e o motorista buscam imagens de câmeras de segurança para identificar as mulheres que levaram os produtos.



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