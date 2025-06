Motorista ameaça mulher durante briga de trânsito em BH: “Eu arrebento sua cara"

Uma mulher de 36 anos denuncia ter sido agredida durante uma discussão no trânsito na Avenida Álvares Cabral, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (20). A filha da vítima, uma adolescente de 14 anos, conseguiu registrar parte da briga no celular.



A discussão teria começado porque a mulher teria dado uma "fechada" no carro do suspeito ao fazer uma conversão. O motorista que estava logo atrás, desceu do carro e começou a agredi-la verbalmente. Em seguida, a vítima pega o celular para tirar uma foto da placa do carro do homem e ele avança sobre a mulher com ameaças: "Tira para você ver, que eu arrebento sua cara", enquanto coloca a mão pela janela do carro tentando pegar o celular.



Com medo, a mulher acelera o carro e vai embora. Assim que saiu do local, ela foi até uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência.



