Motorista bate carro em loja de tintas em avenida movimentada de BH

Na madrugada desta terça-feira (21), um carro bateu em uma loja de tintas na na Avenida Pedro II, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste de Belo Horizonte. O veículo, que vinha da Avenida Presidente Carlos Luz, passou direto na Avenida Pedro II e atingiu a porta da loja. A frente do carro ficou danificada. Veja a matéria completa no vídeo acima.