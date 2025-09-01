Motorista bate em carro estacionado e foge em BH
Proprietário conta que o carro estava na família há 10 anos e pede para que o condutor seja encontrado
Um motorista bateu em um carro estacionado e fugiu logo em seguida, na madrugada desta quinta-feira (28), no bairro Concórdia, na região Nordeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança flagraram o momento da batida, mas não registraram a placa do veículo. O proprietário do carro atingido relatou que está indignado e registrou um boletim de ocorrência. O prejuízo estimado é de sete mil reais.
