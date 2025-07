Motorista com sinais de embriaguez provoca acidente durante a madrugada em Belo Horizonte

Um motorista com sinais de embriaguez causou um acidente na região da Pampulha, em Belo Horizonte, ao invadir a contramão e colidir com outro veículo que trafegava pela pista durante a madrugada desta terça-feira (29). Após o acidente, o motorista, que apresentava sintomas de embriaguez, pediu para não chamar a polícia e fugiu do local. O condutor do carro atingido levava a esposa ao trabalho e descreveu a situação como um "susto tremendo". A mulher precisou ser levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas foi liberada sem ferimentos graves.



