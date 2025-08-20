Logo R7.com
Motorista de app de BH vende doces para ajudar filha a se tornar bailarina internacional

Manu, de apenas 14 anos, se destacou no World Ballet Competition nos Estados Unidos, alcançando o top 9 entre 30 concorrentes

Balanço Geral MG|Do R7

A mineira Emanuelle Alves, de apenas 14 anos, ficou entre as melhores bailarinas de um importante concurso nos Estados Unidos. A adolescente alcançou a nona colocação no World Ballet Competition, entre 30 concorrentes. Agora, ela se prepara para competir em várias partes do mundo. Para arcar com os custos da viagem, o pai da dançarina, um motorista por aplicativo, vende doces durante as corridas para realizar o sonho da filha. A mãe também ajuda na arrecadação, preparando brigadeiros e bolos para vender.

