Motorista de app de BH vende doces para ajudar filha a se tornar bailarina internacional
Manu, de apenas 14 anos, se destacou no World Ballet Competition nos Estados Unidos, alcançando o top 9 entre 30 concorrentes
A mineira Emanuelle Alves, de apenas 14 anos, ficou entre as melhores bailarinas de um importante concurso nos Estados Unidos. A adolescente alcançou a nona colocação no World Ballet Competition, entre 30 concorrentes. Agora, ela se prepara para competir em várias partes do mundo. Para arcar com os custos da viagem, o pai da dançarina, um motorista por aplicativo, vende doces durante as corridas para realizar o sonho da filha. A mãe também ajuda na arrecadação, preparando brigadeiros e bolos para vender.
