Motorista de carro de luxo bate em motociclista e foge sem prestar socorro em BH

Câmeras de segurança flagram o momento em que o motorista de um carro de luxo bateu em um motociclista e fugiu sem prestar socorro no bairro Nazaré, na região Nordeste de Belo Horizonte. A vítima, um homem de 31 anos, está internado com várias fraturas. Os amigos procuram o responsável e para que arque com o tratamento e conserto da moto.