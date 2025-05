Motorista de carro de luxo é investigado por manobras perigosas em avenida de Belo Horizonte

Um motorista foi flagrado realizando manobras perigosas em Belo Horizonte e está sob investigação e monitoramento da polícia. Os atos ocorreram na Avenida Raja Gabáglia, na região Oeste da capital mineira, e o infrator foi identificado pelo Serviço de Inteligência. Segundo o tenente Caio Rezende, essas manobras são consideradas infrações gravíssimas pelo Código de Trânsito Brasileiro, com penalidades que incluem multas de até R$ 3.000, apreensão do veículo, e possível suspensão ou cassação da habilitação. Em termos penais, a detenção pode variar de 3 a 6 anos. O tenente também alertou sobre a importância de não apoiar ou seguir conteúdos nas redes sociais que promovem a violência no trânsito, incentivando a sociedade a escolher melhor os conteúdos nas redes sociais.



