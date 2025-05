Motorista de ônibus é indiciado após acidente que resultou em doze mortes, em Araguari (MG)

A Polícia Civil indiciou o motorista do ônibus envolvido no acidente que aconteceu na madrugada do dia 8 de abril, na MG-223, que resultou na morte de 12 pessoas, além de outros 48 feridos, em Araguari, a 671 km de Belo Horizonte. Ele deve responder por 12 homicídios dolosos e 46 tentativas de homicídio. A investigação revelou que o veículo estava acima da velocidade permitida durante o incidente. Um perito observou que o uso correto dos cintos poderia ter evitado as mortes. O motorista está em liberdade enquanto aguarda decisão judicial sobre a sua prisão. Na época ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e liberado, porque a polícia entendeu que não haviam elementos suficientes para prisão em flagrante, já que ele prestou socorro às vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!