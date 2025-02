Motorista de ônibus se envolve em briga de trânsito e persegue caminhão na BR-040, em BH

Motorista de um ônibus da linha 6340 (Florença/Ribeirão das Neves), que liga as cidades de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, perseguiu um caminhão em alta velocidade durante 40 minutos na BR-040. O caminhoneiro teria batido no veículo coletivo na altura do bairro Califórnia, na capital mineira, e seguido sem prestar satisfações.