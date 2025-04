Motorista de van relata resgate de menino autista em Santa Luzia (MG)

Anderson Ferreira, motorista de van, relatou o momento em que encontrou Samuel, garoto autista de 12 anos que havia saído de casa no bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste de BH. O menino foi avistado por Anderson caminhando na rodovia MG-020, em Santa Luzia, na região metropolitana. O motorista transportava funcionários para uma fábrica e, reconhecendo o perigo da situação, resgatou o menino e acionou a polícia. "Ali, corria o risco de alguma outra pessoa fazer algum tipo de maldade com aquela criança", comentou Anderson. A mãe do menino foi alertada e pode enfim reencontrar seu filho.