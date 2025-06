Motorista encontra mala misteriosa abandonada em avenida movimentada de BH

Uma cena incomum chamou a atenção na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Uma mala de madeira, com etiqueta escrita “frágil”, foi abandonada no meio de uma avenida movimentada. A responsável por desvendar parte do mistério foi uma assistente administrativa que, ao avistar o objeto durante o trajeto para casa, não pensou duas vezes: deu ré no carro, recolheu a mala e levou para casa. “Pode ser de alguém que perdeu de uma caminhonete de mudança”, contou ela.



O objeto ficou dois dias esquecido no porta-malas do carro. Ao abrir a caixa, havia ferramentas organizadas, multímetros, lanternas e lentes de aumento, tudo indicando que o objeto pertence a um profissional técnico.



Agora, a mala está no estúdio do Balanço Geral Minas, à espera do verdadeiro dono. “Se alguém conhecer ou souber quem perdeu, pode ir buscar. Vai que está fazendo falta no serviço de alguém”, apelou a motorista.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!