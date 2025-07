Motorista investiga por conta própria furto de caminhão avaliado em R$ 200 mil em Minas

Dois meses após ter o caminhão furtado em Contagem, na Grande BH, um motorista segue por conta própria na tentativa de localizar o veículo, avaliado em R$ 200 mil. Sem seguro, ele já percorreu mais de 16 mil km pelo país, identificou suspeitos e obteve imagens e pistas do paradeiro. Mesmo com os dados em mãos, reclama da falta de ação da polícia. O inquérito chegou a ser arquivado, mas a Polícia Civil afirma que as investigações seguem em andamento. Até o momento, ninguém foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!