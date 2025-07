Motorista perde controle, bate em poste e causa transtornos em avenida de BH

Câmeras de segurança flagraram o momento de um acidente de trânsito que causou congestionamento na região oeste de BH. Um carro desgovernado subiu no canteiro central da avenida Mário Werneck, no bairro Estoril, e bateu forte em um poste. Quatro pessoas estavam no veículo e duas mulheres se feriram levemente. O motorista contou que não conhecia a região e perdeu o controle ao subir no meio-fio. Com o impacto, o poste ficou inclinado e precisou ser escorado. Moradores e comerciantes cobram a instalação de redutores de velocidade no trecho, que é alvo de acidentes constantes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!