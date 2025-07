Motorista por aplicativo é assaltada durante corrida e suspeitos são presos em BH

Uma motorista por aplicativo foi assaltada durante uma corrida em Belo Horizonte. Dois homens se passaram por passageiros e anunciaram o roubo. A mulher foi agredida com uma coronhada antes dos criminosos fugirem com o carro. A polícia foi acionada e localizou o veículo cerca de 15 minutos depois. Um dos suspeitos reagiu e foi baleado em um confronto com a PM. O segundo criminoso foi preso. Ambos tinham passagens por crimes anteriores. O carro foi atingido por disparos e o prejuízo estimado é de R$ 2 mil. A empresa 99 afirmou que ofereceu suporte, mas a motorista diz que ainda não foi assistida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!