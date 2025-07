Motorista por app esfaqueia passageiro após discussão envolvendo times rivais em BH

Um homem de 39 anos foi agredido com várias facadas por motorista de aplicativo na região Oeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, a vítima vestia uma camisa de uma torcida organizada do Atlético-MG e o condutor é um membro da torcida organizada do Cruzeiro. Durante o trajeto, o motorista pediu que o passageiro descesse do veículo, o que gerou uma discussão. Em seguida, o condutor teria utilizado uma faca para golpear a vítima nas costas, no peito e nos braços. A vítima foi internada e precisou passar por cirurgia. O suspeito, de 26 anos, foi localizado, preso e encaminhado à delegacia. A polícia investiga o caso, que pode ter motivações ligadas à rivalidade entre torcidas organizadas, e busca imagens de câmeras para esclarecer os fatos.



