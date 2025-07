Motorista que chutou carro de mulher da nova versão sobre briga na porta de escola em BH

Uma confusão ocorreu em frente a uma escola municipal no bairro Ipiranga quando uma motorista de aplicativo parou para desembarcar uma passageira. Um homem que estava em outro carro desceu e agrediu o veículo da motorista. Imagens mostram o momento da briga. O homem se irritou com a situação enquanto levava sua mãe ao hospital. A motorista relatou momentos de pânico durante o incidente. Agora, o homem deu uma nova versão sobre a confusão e apontou ter sido vítima de uma tentativa de atropelamento. Moradores sugerem mudanças na rua para evitar novos conflitos.



