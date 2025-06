Motorista suspeito de atropelar jovem mineiro no Espírito Santo estava com CNH suspensa

O motorista que atropelou o jovem mineiro Bernardo Henrique Soares, de 19 anos, no Espírito Santo, está com a carteira de habilitação suspensa desde 2022. O acidente ocorreu em 31 de maio, quando a vítima foi atingida enquanto andava de patinete. Antes do acidente, o motorista, de 26 anos, foi parado em uma blitz, mas não foi preso, apesar de sinais de embriaguez. Bernardo está internado em estado grave na cidade de Vila Velha. A família questiona a polícia por não ter prendido o condutor e busca testemunhas para reforçar o relato sobre o comportamento dele.



