Motoristas de caminhão descumprem Lei do Descanso em rodovias mineiras

Motoristas de carretas e caminhões estão descumprindo a Lei do Descanso, nas estradas de Minas. Entre uma viagem e outra, o intervalo obrigatório é de 11 horas. As multas aumentaram 61%, em um ano.



O motorista profissional flagrado dirigindo sem respeitar o tempo de intervalo recebe multa de R$130,16, quatro pontos na carteira de habilitação e é obrigado a ficar parado até cumprir as 11 horas de intervalo.