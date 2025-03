Motoristas de empresa que presta serviço para PBH fazem paralisação por salários atrasados

Cerca de 1.000 motoristas de uma cooperativa que presta serviços para a Prefeitura de Belo Horizonte entraram em paralisação desde a última sexta-feira (21). Os profissionais estariam com os salários atrasados desde janeiro e afirmam que não há previsão de quando vão receber.



A Prefeitura de Belo Horizonte informou que as questões trabalhistas são de responsabilidade da cooperativa. A gestão disse ainda que foi informada da paralisação dos motoristas apenas na segunda-feira (24). O município informou que a cooperativa foi notificada do descumprimento do contrato e solicitou imediato restabelecimento dos serviços sob pena de rompimento contratual.