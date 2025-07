Motoristas realizam manobras irregulares e colocam vidas em risco em Belo Horizonte

No bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte, motoristas fazem manobras irregulares na avenida Risoleta Neves, causando acidentes e colocando em risco pedestres e outros veículos. A Prefeitura de Belo Horizonte planeja intensificar a fiscalização para evitar tais práticas perigosas no local.



