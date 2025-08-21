MP investiga delegacia após denúncias de restrição de atendimento em Caeté (MG)

A delegacia de polícia de Caeté, cidade da região Metropolitana de Belo Horizonte, está na mira do Ministério Público por causa do atendimento às mulheres que são vítimas de violência. A unidade atende também casos de Taquaraçu de Minas e Nova União, cidades vizinhas, de onde vem as principais queixas. As mulheres denunciam restrição de horários estabelecidos pela delegacia de polícia para atender as demandas de violência doméstica e familiar contra elas. "A restrição do horário, o não atendimento das mulheres, poderia causar uma violação muito grave dos direitos humanos", afirmou o promotor de Justiça Allender Barreto.



