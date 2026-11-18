O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o ex-namorado de Beatriz Vitória, de 27 anos, e a atual companheira dele pelo feminicídio da jovem, ocorrido em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a denúncia, o crime foi planejado com a participação de uma adolescente de 14 anos. A vítima teria sido atraída para um encontro, mantida amarrada por mais de três horas e enterrada ainda viva.



O corpo de Beatriz foi localizado no dia 21 de outubro, após os próprios suspeitos indicarem o local à polícia. Os dois estão presos preventivamente e foram denunciados por sequestro e cárcere privado, feminicídio, ocultação de cadáver, fraude processual e corrupção de menor. O MPMG pede que sejam julgados pelo Tribunal do Júri. A participação da adolescente é investigada separadamente, sob segredo de Justiça.



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