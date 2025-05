‘Muita dor’, desabafa amiga de família encontrada morta em apartamento de Belo Horizonte

Os corpos de Cristina Lúcia Bastos Teixeira e Daniela Teixeira Antonini, mãe e filha encontradas mortas em apartamento em Belo Horizonte na última sexta-feira (09) foram enterrados no Cemitério do Bonfim, na capital mineira, na manhã desta quarta-feira (14). A cerimônia de sepultamento não foi precedida pelo tradicional velório pelo estado de decomposição em que os corpos estavam. O evento foi restrito a familiares e amigos próximos da vítima. Uma delas, Márcia Ferraz, falou com a equipe da RECORD MINAS. "Muita dor", desabafou a aposentada.



Além das mulheres, Giovana Antonini Vasconcelos, de apenas um ano, também foi encontrada morta dentro do apartamento. O corpo da bebê foi velado em enterrado em uma cerimônia organizada pelo pai no último sábado (10) na cidade de Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte.



A Polícia Civil de Minas Gerais ainda investiga as circunstâncias da morte da família.



