Mulher com deficiência intelectual é estuprada em Santa Luzia (MG)

Uma mulher, que segundo a polícia tem deficiência intelectual, foi estuprada em um lote vago no bairro Conjunto Cristina, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela ficou cerca de uma hora sob o domínio do suspeito. O homem ofereceu uma coxinha para atraí-la. Veja a reportagem completa no vídeo acima.