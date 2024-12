Mulher denuncia importunação sexual na saída de boate em Contagem (MG)

Uma influenciadora denunciou ter sido vítima de importunação sexual na saída de uma boate em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens das câmeras de segurança do local mostram a movimentação na saída da casa de shows. A mulher conta que foi alertada por outras frequentadoras da casa de que o suspeito teria feito outras vítimas no mesmo local, mas a boate não recebeu nenhuma outra denúncia de assédio no mesmo dia. O suspeito ainda não foi identificado.