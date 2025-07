Mulher é agredida após encontro marcado por aplicativo de relacionamento em BH

Uma mulher foi vítima de agressão após marcar um encontro com um homem conhecido por meio de um aplicativo. O incidente ocorreu no bairro Milionários e se deslocou até a Pampulha. Durante o encontro, o homem tentou agarrá-la e a agrediu fisicamente antes de jogá-la para fora do carro. A vítima acionou a polícia, mas não conseguiu fornecer informações sobre o agressor ou seu veículo. As autoridades estão investigando o caso utilizando câmeras de segurança da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!