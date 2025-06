Mulher é agredida pelo filho e se finge de morta para escapar do ataque em Contagem (MG)

Um homem, de 35 anos, foi preso após agredir a mãe, de 59, na madrugada desta quarta-feira (11), em Contagem, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, que sofreu graves ferimentos, foi transferida para o Hospital Municipal. Durante o ataque, ela se fingiu de morta para deter as agressões. O suspeito, que tentou abusar dela, afirmou ser usuário de cocaína e alegou não se lembrar do ocorrido.



Thaís Molina, irmã do agressor, mencionou que ele já havia atacado a mãe anteriormente com uma faca e que a família estava ciente do comportamento violento dele. O agressor foi levado à delegacia e deve responder por tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!