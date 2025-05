Mulher é atacada por vizinho com golpes de facão após discussão em Ibirité (MG)

Uma mulher foi atacada com golpes de facão pelo vizinho em Ibirité, na região metropolitana de Belo Horizonte, após uma discussão. A vítima relatou que ele já causava transtornos, usava palavras de baixo calão e interferia no sistema de som de sua casa. No momento do ocorrido, o suspeito teria interrompido a música da vítima, que foi tirar satisfações e acabou agredida. O suspeito admitiu a agressão e alegou que a mulher o atacou primeiro, mordendo seu dedo. A mulher foi levada ao Hospital Municipal de Ibirité para atendimento médico.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!