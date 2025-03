Mulher é esfaqueada por marido de amiga em Igarapé (MG)

Uma mulher de 41 anos ficou ferida depois de ser esfaqueada por um homem em Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é costureira e vizinha do agressor. Ela foi golpeada pelo marido da amiga quando teria ido a casa do casal para acompanhar a mulher. Antes do episódio, os vizinhos haviam brigado e a mulher estava retornando ao imóvel para recuperar alguns pertences.



A mulher é casada há 14 anos e vive uma rotina de agressões físicas e verbais. Vários boletins de ocorrência de violência doméstica foram registrados, mas ela nunca teve coragem de pedir medida protetiva.



A vítima, esfaqueada, segue internada e o suspeito ainda não foi localizado pela polícia.