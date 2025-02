Mulher é espancada e morta por marido na região do Barreiro, em Belo Horizonte

Uma mulher,de 40 anos, foi vítima de feminicídio na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, com quem ela estava há cerca de 12 anos. Segundo a Polícia Militar, tudo aconteceu durante uma briga do casal: a mulher foi espancada e morreu após ser atendida por equipes médicas, ainda no local. O homem teria pedido ajuda de vizinhos alegando que a companheira havia caído. Suspeito fugiu e foi encontrado minutos depois escondido em uma casa do bairro.